CDA wil einde aan gedoogbeleid voor harddrugs en hardere straffen

Het gedogen van zogenoemde ‘gebruikershoeveelheden’ harddrugs zoals xtc moet stoppen, bepleit het CDA in een nieuwe visie over de Nederlandse drugsaanpak. Daarin staat de coalitiepartij een hardere aanpak van drugscriminaliteit voor. Als het aan het CDA ligt, krijgt iemand die straks voor het eerst gepakt wordt met harddrugs een boete. Bij de tweede keer volgt een taakstraf.

Hoewel harddrugs officieel verboden zijn, wordt bijvoorbeeld één xtc-pil gezien als bezit voor eigen gebruik en door de autoriteiten doorgaans gedoogd. Het CDA stelt dat op het Amsterdam Dance Event (ADE) het op zak hebben van vijf xtc-pillen zelfs gedoogd wordt, omdat “het voor de politie niet haalbaar is om bij elk getroffen drugsbezit tot arrestatie over te gaan”.

Volgens het CDA is het gedoogbeleid deels de oorzaak “waarom Nederland in veel hogere mate last heeft (gekregen) van zware georganiseerde drugscriminaliteit ten opzichte van andere Europese landen”. In de visie staan talloze andere maatregelen die de partij wil nemen om te voorkomen dat Nederland een ‘narcostaat’ wordt.

Hogere straffen

Zo moeten ook de maximale straffen voor de productie van en handel in harddrugs omhoog en in lijn worden gebracht met buurlanden. De partij spreekt van een “strenge anti-maffiawetgeving naar Italiaans voorbeeld”. Daarnaast horen coffeeshops niet in het normale straatbeeld thuis, vindt het CDA, dat ze naar bedrijventerreinen wil verplaatsen. Ook wil het een teruggeeffonds om afgepakt geld te investeren in kwetsbare wijken.

,,Simpele oplossingen bestaan niet’’, zegt Kamerlid Anne Kuik. ,,Willen we de democratische rechtsstaat beter beschermen, dan mogen we geen middel ongebruikt laten om dit doel te bereiken. Daarom komt het CDA met voorstellen die de hele keten versterken. Van preventie tot opsporing, en van informatiedeling tot wetgeving om op lokaal en internationaal niveau drugsgerelateerde ondermijning de kop in te drukken.’’