CDA wil verbod op betaalde seks: ‘Niet meer van deze tijd’

Volgens Kuik zijn er te veel misstanden in de prostitutie. ,,Kijk naar de Wallen, daar komt 95 procent van de prostituees uit arme gebieden in Oost-Europa. Als je mensen op straat vraagt of ze zouden willen dat hun dochter in de prostitutie werkt, dan zegt iedereen nee. Maar we laten jonge vrouwen uit arme delen van Europa dit werk wél doen. Dat is hypocriet.’’