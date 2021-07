CDA’ers verdeeld: ‘Partijtop heeft zich van lelijke kant laten zien’

JA21 wil toch niet in zee met partij van Orbán in Europees Parlement

2 juli Het JA21 van Joost Eerdmans gaat in het Europese Parlement toch niet samenwerken met de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De naam van JA21 dook eerder vandaag op onder een gezamenlijke verklaring van vijftien rechts-nationalistische partijen. Volgens een woordvoerder van JA21 had die daar niet moeten staan en is het bericht 'voorbarig’.