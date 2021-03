Chaos bij poststemmen: veel stemmen tellen niet mee, in Bernheze 8,5 procent van de briefstemmen ongeldig

Ouderen hebben twee enveloppen thuis gekregen: een stemenvelop én een retourenvelop. Het was de bedoeling dat kiezers hun ingevulde stembiljet in de stemenvelop deden, waarna ze die envelop sámen met hun stempas in de retourenvelop stopten. Die envelop kon vervolgens op de post. Maar een deel van de ouderen heeft hun stempas óók in de stemenvelop gedaan.



Als dat laatste gebeurt, kan een teller zien wie op welke partij heeft gestemd: het stemgeheim is dan geschonden. Daarom worden retourenveloppen zonder stempas ongeldig verklaard. In een reportage van de NOS is te zien dat tellers in Bernheze vandaag tóch de stemenvelop openen, om zo de stempas eruit te halen. ,,Ik heb deze weer dichtgeplakt voor het stemgeheim’’, zegt een teller. Even later grijpt een ander stembureaulid in: ,,Nee, nee, nee, jullie mogen die nooit openmaken.’’