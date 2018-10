ChristenUnie: Geef Nederlandse producten voorrang

Eten dat in Nederland is geproduceerd – zoals groente, fruit en zuivel – moet met voorrang worden aangeboden in de supermarkt. Nu wordt veel voedsel nog geïmporteerd uit het verre buitenland, omdat dat goedkoper is.

Regeringspartij ChristenUnie wil de grootschalige import van sperzieboontjes uit Marokko, appels uit Nieuw-Zeeland en druiven uit Zuid-Afrika flink indammen. ,,Die import is slecht voor de Nederlandse boeren, maar ook voor het milieu”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.



Zij vraagt deze week aan partijgenoot en minister Carola Schouten van Landbouw om harde afspraken te maken met supermarkten over de promotie van producten uit eigen land. ,,Het gekke is dat de meeste Nederlandse producten, met hoge kwaliteit, weggaan voor de export”, zegt Dik-Faber. ,,Terwijl we veel voedsel importeren uit landen waarvan we vaak geen idee hebben hoe het zit met de standaarden voor milieu en dierenwelzijn.”

Goedkoper

Volgens de ChristenUnie hoeven producten uit eigen land helemaal niet duurder te zijn. Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat een maaltijd met regioproducten uit het seizoen én volgens de schijf van vijf 50 cent goedkoper is. Ook stelt de ChristenUnie dat het veel beter is voor het milieu wanneer eten uit eigen land of Europa komt.



,,Streekproducten hebben nu een luxe imago en zijn relatief duur”, zegt Dik-Faber. ,,Ik pleit voor een brede introductie van regioproducten in Nederland. Deze producten moeten officieel erkend worden en een prominente plek krijgen in de Nederlandse supermarkt.”

