ChristenUnie-leider Segers: Als we geen klimaatakkoord hebben, hebben we geen kabinet

Dijkhoff zei in De Telegraaf dat de kans dat het concept-klimaatakkoord wordt uitgevoerd zoals het er nu ligt, ‘nihil’ is. Hij sloot zich daarmee aan bij CDA-voorman Sybrand Buma, die al eerder kritisch was over de betaalbaarheid van de maatregelen over de burger.



Segers benadrukte vanmorgen bij aanvang van het coalitieoverleg dat het klimaatakkoord deel uitmaakt van het regeerakkoord. ,,Het is een heel nuchtere constatering. Als we geen klimaatakkoord hebben, hebben we geen kabinet.’’