ChristenUnie neemt afstand van antihomopamflet

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring tegen homoseksualiteit die inmiddels door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. Ook minister van Engelshoven (Emancipatie) sprak haar ongenoegen uit en noemt het op Twitter ‘stappen terug in de tijd’. ‘We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af.’



Een van de ondertekenaars is SGP-voorman Kees van der Staaij. Hij laat in reactie op alle ophef weten nog altijd achter het manifest te staan. ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.’’