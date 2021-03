ChristenUnie: ook verplichte bedenktijd bij abortus na verkrachting, D66 woedend

D66-Kamerlid Pia Dijkstra reageert woedend op de uitspraken van Ceder. ,,Witheet maakt dit me. De nummer 4 van de ChristenUnie die zegt: gedwongen wachten en nadenken als vrouw abortus wil na verkrachting. Geen enkel idee dus wat dit betekent voor haar. Ware gezicht van de ChristenUnie. Buitengewoon onfatsoenlijk en een gebrek aan respect naar vrouwen. Onacceptabel.”



De ChristenUnie stemde onlangs tegen een aangenomen motie van GroenLinks en de PvdA om de verlichte bedenktermijn bij abortus, die nu vijf dagen is, af te schaffen. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ,,Het is niet de eerste keer dat de ChristenUnie met dit soort middeleeuwse voorstellen komt, maar hier schrik ik toch weer van. Vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting verdienen onze volle steun, niet deze vreselijk onnodige bedenktijd. Vrouwen kunnen heel goed zelf beslissen over een abortus. Gelukkig steunt een meerderheid in de Kamer eindelijk ons voorstel om het verplichte bedenktermijn te schrappen voor alle vrouwen.”



Volgens het Humanistisch Verbond ondermijnen de meningen van de ChristenUnie over abortus ‘elke vorm van baas in eigen buik’ en draagt de partij ‘’aartsconservatieve standpunten’ uit. Directeur Christa Compas: ,,Als het om leven, liefde en dood gaat, zijn de meeste partijen ontzettend eensgezind. Zij zijn voor keuzevrijheid als het om abortus en voltooid leven gaat en staan voor het recht om jezelf te zijn als LHBTI+ persoon.”



Toch zijn volgens Compas de afgelopen vier jaar - met de ChristenUnie in het kabinet - veel medisch-ethische thema’s tot stilstand gekomen. ,,Lever die vrijheid ten aanzien van ons leven, onze liefde en onze dood niet langer uit aan christelijke conservatisme waar in de samenleving geen draagvlak voor is.”