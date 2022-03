ChristenUnie Rotterdam heeft beste verkiezingsposter 2022

De ChristenUnie in Rotterdam heeft de beste verkiezingsposter van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens een verkiezingsbijeenkomst bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag.

De strijd om de beste poster werd - voor de derde keer - georganiseerd door VNG Magazine, het ledenblad van de VNG. Er werd meer dan vierduizend keer gestemd. De Rotterdamse afdeling van de ChristenUnie kreeg ruim 34 procent van de stemmen. Het verkiezingsaffiche van de PvdA uit Leiden werd tweede met 25 procent van de stemmen. Het brons was voor de Roosendaalse Lijst uit Roosendaal. Die lokale partij kreeg 18 procent van de stemmen.

De jury prees het winnende affiche onder meer wegens de herkenbaarheid van de poster. Hierop is de Rotterdamse skyline te zien in een blauw hart. Volgens de vakjury, onder leiding van hoogleraar communicatie en organisatie Christian Burgers van de Universiteit van Amsterdam, verwijst de slogan ‘Voor een stad met een hart’ naar het beeld De verwoeste stad van Ossip Zadkine. Dat werd gemaakt naar aanleiding van het bombardement van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog en heet in de volksmond ook wel ‘Stad zonder hart’.

Dubbel zo mooi

Campagneleider Judith de Gelder van de Rotterdamse ChristenUnie is ‘heel blij’ met de titel. ,,Het is ontzettend leuk als je de liefde voor de stad op een poster en in een slogan weet te krijgen”, zegt ze in VNG Magazine. ,,Maar het is dubbel zo mooi als anderen dat ook zien. Dat is precies de kunst van campagne voeren: dat je je boodschap op een aansprekende manier naar voren brengt.”

In totaal werden 108 posters ingezonden. Bij de vijf genomineerden voor de prijs zaten ook nog de posters van de lokale partijen De Bossche Groenen in Den Bosch en GemeenteBelangen in Het Hogeland.

Volledig scherm De ChristenUnie-poster die de titel 'Beste Verkiezingsposter van Nederland' heeft gewonnen. © ChristenUnie Rotterdam