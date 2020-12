ChristenUnie wil pil in basispakket om abortussen terug te dringen

Regeringspartij ChristenUnie (CU) wil het aantal abortussen per jaar in Nederland terugdringen door de anticonceptiepil op te nemen in het basispakket. Ook wil de partij de nazorg bij abortus verbeteren en daarbij de huisarts een centrale rol geven. ,,Ook om herhaalde abortussen te voorkomen.”

De partij doet deze voorstellen vandaag in een manifest voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. ,,Met sommige partijen zullen we het nooit eens worden over de abortuswet, maar ik hoop dat we elkaar wél kunnen vinden in het streven naar het verminderen van het aantal abortussen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber.

Lees ook Play Jongeren willen gratis anticonceptie en verplicht les over aangeven seksuele grenzen

Taboe op praten over abortus

Tegen Trouw vertelt Dik-Faber dat het zelf dragen van de kosten voor de pil soms zou leiden tot onbedoelde zwangerschappen. ,,Er valt ontzettend veel leed te voorkomen door de pil te vergoeden”, zegt ze.

Quote Er valt ontzettend veel leed te voorkomen door de pil te vergoeden Carla Dik-Faber

In het manifest staat ook dat de overheid het taboe op praten over abortus moet wegnemen. 'Dat taboe leidt nu tot een stilstand in het denken over hoe we hulp voor onbedoeld zwangeren kunnen verbeteren. Hiermee doen we hen die hulp nodig hebben tekort’, leest het document. Een overheidscampagne zou vrouwen kunnen stimuleren te praten over abortus en hulp te zoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grote rol voor huisarts

De ChristenUnie betoogt dat de huisarts een grotere rol moet krijgen in de begeleiding bij abortus. 'Zodat zwangeren (en hun partners) altijd objectieve informatie en alle opties te horen krijgen’, aldus het manifest. De partij wil dat de huisarts bij nazorg betrokken blijft. Dik-Faber: ,,Ook om herhaalde abortussen te voorkomen.”

Verder wil CU voorkomen dat vrouwen en mannen zich door gebrek aan geld of woonruimte gedwongen voelen te kiezen voor een abortus: ‘Door de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties te versterken.’

Vanaf 21e zelf betalen

Sinds 2011 moeten vrouwen ouder dan 21 jaar zelf de anticonceptiepil betalen. Vorig jaar stemde CU tegen een voorstel van de PvdA om de pil weer in het basispakket te stoppen. Daar komt de partij nu dus op terug. ,,Want het is best raar dat abortus wel vergoed wordt, maar vrouwen voor anticonceptie moeten betalen”, aldus Dik-Faber.

Uit een peiling onder duizend jongeren tussen de 18 en 25 jaar bleek afgelopen oktober dat zij anticonceptie weer in het basispakket willen.

Uit het onderzoek van Ipsos bleek ook dat jongeren seksuele voorlichting op scholen onvoldoende vinden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.