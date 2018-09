Coalitie blij met advies over extra beweging schooljeugd

Video Thierry Aartsen zegt sorry voor oude treintweet: ‘Ik heb mensen onnodig gekwetst’

16:40 Thierry Aartsen, het VVD-lid dat komende donderdag wordt beëdigd in de Tweede Kamer, heeft zijn excuses aangeboden voor een oude tweet waarin hij zich keihard uitlaat over mensen die suïcide plegen door voor de trein te springen. Over de andere omstreden tweets zegt hij niets.