Coalitie: Investeer in extra huisartsen in de regio

D66-Kamerlid Vera Bergkamp: ,,Goede basiszorg dichtbij is essentieel. Huisartsen hebben daarin een belangrijke rol. Ze zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen door vroeg te signaleren vaak erger voorkomen. Er is geen arts toegankelijker dan de huisarts.”

De provincie Zeeland heeft nu bijvoorbeeld 170 huisartsen, van wie er een flink aantal met pensioen zal gaan de komende jaren. Met een bedrag van twee miljoen euro per jaar gedurende drie jaar kunnen twintig extra huisartsen in de regio worden opgeleid.

Bergkamp: ,,Door gericht te investeren in huisartsenopleidingen maken we de stap naar een eigen praktijk in de regio makkelijker en aantrekkelijker. In deze onzekere coronatijd zijn we blij dat we deze eerste stap kunnen zetten.”