Coalitie: vangnet voor bouwbedrijven getroffen door stikstof en PFAS

Update / VIDEO Kabinet wil met soepeler gifnorm bouwcrisis bezweren

10:50 Er mogen vanaf eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk meer kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde of slib zitten dan nu is toegestaan. Door de huidige, strenge regels zitten veel bagger- en bodemprojecten momenteel op slot. Daar wil het kabinet een einde aan maken via een soepeler maar nog altijd ‘veilige’ norm.