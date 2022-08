Coalitie verbolgen over bemoeienis Financiën met stikstofaanpak

VVD en CDA vinden dat het ministerie van Financiën zich buiten de discussie over de stikstofaanpak had moeten houden, omdat er al een afspraak lag in het regeerakkoord. Het goedkopere plan dat Financiën aandroeg heeft voor onnodige verwarring gezorgd, menen zij.