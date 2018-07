Coalitie wil onderzoek naar oorzaken gestegen zelfdodingen jongeren

Schokkend en tragisch

Ook Kamerlid Judith Tielen (VVD) vindt het belangrijk dat goed onderzocht wordt wat de mogelijke oorzaken zijn. ,,Zodat we deze jongeren beter kunnen helpen.'' Ze noemt de grote toename van het aantal suïcides onder jongeren is 'schokkend, en vooral heel erg tragisch'.

CDA'er Rene Peters is het daarmee eens. ,,Dit is zeer ernstig. We moeten zorgen dat jongeren zo vroeg mogelijk hulp krijgen.'' Als voorbeeldproject noemt Peters, die Kamervragen gaat stellen over de kwestie, Storm van GGZ Oost Brabant . Dit project moet depressieve klachten bij middelbare scholieren vroegtijdig signaleren en aanpakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen.

Ook staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil weten wat de oorzaak is van de stijging en of er sprake is van een eenmalige piek of dat er iets anders aan de hand is. Hij praat volgende week over de laatste ontwikkelingen met onder meer stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.