Coalitie wil opheldering Visser over zoektocht naar locatie kazerne

Eerder, tijdens een debat, stelde ze dat ‘de twijfel kwam’ toen ze ‘in het voorjaar van 2018’ signalen over de onvrede hoorde over de op handen zijnde verhuizing bij het Korps Mariniers. ,,Op dat moment, in mei 2019, heb ik dus de opdracht gegeven tot een alternatief onderzoek.” Die fout had ‘destijds gecorrigeerd moeten worden’. Dat gebeurde niet.



De VVD heeft concreet om een uitlegbrief verzocht, maar wil niets zeggen tot die er ligt. Dat geldt ook voor de ChristenUnie. D66'er Salima Belhaj laat weten: ,,Dit komt heel slordig over. Het is bovendien opnieuw een klap voor de Zeeuwen, die al veel meer te verduren hebben gehad. Daarom moet de staatssecretaris wat D66 betreft zo snel mogelijk uitleg geven.”



Ook het CDA wil zo snel mogelijk opheldering hierover. Tweede Kamerlid Martijn van Helvert: ,,De Zeeuwen voelde zich al enorm in de steek gelaten en in de kou gezet en dit maakt dat alleen maar erger. Zeer onwenselijk.”



De Volkskrant meldt ook dat Visser destijds Co Verdaas, oud-staatssecretaris, aanstelde als verkenner. Dat was onbekend en zal in de brief verder worden toegelicht, aldus een ingewijde. Een ander opmerkelijk en nieuw feit: minister Bijleveld (Defensie) heeft zich ook actief met de zoektocht bemoeid. Ze sprak er onder meer over met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.