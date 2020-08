Coalitie wil tóch extra geld voor de zorg: minder regeltjes en meer powernaps

LIVESTREAMDe coalitiepartijen willen dat het kabinet bekijkt of er tóch ruimte is om zorgpersoneel structureel beter te waarderen. De VVD stelt voor om regels in de zorg te schrappen, startsalarissen te verhogen en meer geld uit te trekken voor gezond eten en powernaps tijdens nachtdiensten.

Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de salarissen in de zorg. De coalitiepartijen zijn tegenstander van structureel extra salaris, bovenop bestaande loonsverhogingen. ,,Maar er is altijd ruimte voor verbetering’’, zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. ,,Het begint met meer werkplezier, minder afvinklijstjes, meer ondersteuning bij opvang van kinderen, meer waardering voor onregelmatige diensten. Ook zaken als het beschikbaar stellen van gezond eten en powernaps tijdens nachtdiensten.’’

Lees ook Kabinet: geen extra geld voor hoger loon zorgmedewerkers Lees meer

In sommige gevallen kunnen de lonen wel omhoog, stellen de coalitiepartijen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemt daarbij het ‘startsalaris bij sommige functies’ en betere ‘doorgroeimogelijkheden’. ,,Ik hoor graag van het kabinet of daar knelpunten zitten en hoe je die salarissen gericht, structureel kunt verbeteren.’’ Dijkhoff wil niet álle lonen in de zorg verhogen. ,,Dan gaan de premies gierend omhoog. Ik denk niet dat mensen daar op zitten te wachten.’’

Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt een structurele salarisverhoging voor de zorg niet nodig. Dat is wel waar de oppositiepartijen om vragen. ,,De salarissen in de zorg stijgen, en die stijgen structureel’’, zegt Heerma. ,,De overheid heeft de afgelopen jaren miljarden bijgedragen aan loonstijgingen in de zorg. Andere publieke sectoren stonden op de nullijn, dat gold niet voor de zorg.’’ Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers gaat ‘waarderen niet alleen om een hoger salaris’.

Geen ruimte

Gisteravond liet het kabinet aan de Tweede Kamer weten dat er op dit moment geen ruimte is voor een extra structurele loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorg. De reden: de zorgwekkende economische ontwikkelingen en onzekerheden.

Volgens het kabinet is er sprake van ‘een robuuste systematiek’, waardoor de salarissen in de zorg nu al stijgen. Ieder jaar trekt de overheid geld uit om die loonsverhoging te financieren. Dat geld zit in het potje ‘Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)’. In 2020 ging het om 1,1 miljard euro. Vanwege de economische crisis zal het OVA-bedrag in 2021 waarschijnlijk flink lager liggen. Het kabinet zou ervoor kunnen kiezen om dat bedrag dan alsnog op te hogen, zodat de zorgsalarissen in bepaalde sectoren niet minder hard gaan stijgen.

Stemmen

Later vandaag wordt alsnog gestemd over een motie van de PVV, waarin wordt gevraagd om structureel extra salaris voor zorgmedewerkers. Vorige week ging de stemming over die motie niet door, omdat Kamerleden van de coalitiepartijen het parlement voortijdig verlieten. Daardoor waren er niet genoeg Kamerleden om te stemmen. De coalitiepartijen zullen vandaag tegen de motie stemmen, zo hebben ze aangekondigd.

Eerder vandaag spraken we in onze nieuwsupdate met Lilian Marijnissen (SP):

Volledig scherm Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg) bij het debat over de zorgsalarissen. © ANP