Coalitie worstelt met bonnetje voor spaartaksdrama

Het kabinet moet mogelijk enorme schadevergoedingen gaan betalen, nu de spaartaks bij het grofvuil is gezet. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat de manier waarop de overheid de vermogens van spaarders en beleggers sinds 2017 in box 3 belast rammelt. Spaarders werden bijvoorbeeld te zwaar belast, door de rekenmethode van het kabinet. Ruim 60.000 gedupeerden stapten naar de rechter en kregen gelijk.

Van Rij schuift het probleem goeddeels door naar het voorjaar zodat hij tijd heeft met een oplossing te komen, maar voor een deel van de Tweede Kamer is wel duidelijk waar hij het geld voor schadevergoedingen moet zoeken: bij vermogende Nederlanders zelf. Bijvoorbeeld bij hen die hoge rendementen hebben behaald. Per saldo gaan burgers met spaargeld of aandelen dus de schade compenseren van diezelfde burgers met bezit.

Zowel coalitiepartijen (D66, ChristenUnie) als oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks, SP) willen dat het dreigende ‘gat’ in de kabinetsbegroting er niet voor zorgt dat bijvoorbeeld in de klimaatplannen of onderwijsinvesteringen gesneden wordt.

Te vroeg

Romke de Jong (D66): ,,Het is logisch dat we dit gat ook gaan dichten waar het is ontstaan. Er hebben ook mensen, via beleggingen, geprofiteerd. We moeten de oplossing ook in die hoek zoeken.”

Toch vindt bijvoorbeeld de VVD het ‘te vroeg’ om te kijken waar de rekening terechtkomt. De partij laat het aan het kabinet. Ook het CDA is terughoudend. Inge van Dijk (CDA) wil eerst de ‘rekensommen’ zien. Zij vreest dat ook spaarders met net iets meer dan een ton spaargeld op de bank hard geraakt worden.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis neigt er wel naar vooral vermogende Nederlanders zwaarder te belasten, maar zei geen beloftes te willen doen. ,,Het moet wel kunnen. We gaan Groningers ook niet compenseren door meer gas op te pompen. Dus we moeten wel voorzichtig zijn met wat we beloven.”

Van Rij komt zelf later vanavond aan het woord.