Coalitiedeal: álle ouders krijgen kinderbijslag

Voor 16- en 17-jarigen die naar een hbo-instelling of de universiteit gaan vervalt op dit moment het recht op kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor mbo-studenten die nog geen 18 zijn en een stagevergoeding ontvangen of met een bijbaantje te veel verdienen.



In totaal gaat het om circa 38.000 kinderen voor wie ouders straks toch ruim 1250 euro per jaar per kind aan kinderbijslag zullen krijgen. Voor gezinnen met een lager inkomen komt daar nog een bedrag bovenop via het kindgebonden budget, dat inkomensafhankelijk is. Deze toeslag bedraagt maximaal 97,17 euro per maand voor één kind en hangt behalve van de hoogte van het inkomen ook af van de gezinssamenstelling.

Kromme situatie

De 54 miljoen euro die de maatregel kost, willen de coalitiepartijen betalen door de kinderbijslagbedragen komend jaar niet te laten stijgen. Ouders krijgen daardoor volgend jaar net als in 2019 maximaal 316,41 euro per kind per kwartaal overgemaakt. Zonder ingrijpen was dit 320,41 euro geweest.



Volgens VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan wordt door de maatregel een ‘kromme situatie’ rechtgezet die is ontstaan door de invoering van het leenstelsel in 2015. Tot die tijd werd het verlies van de kinderbijslag opgevangen door de basisbeurs aan de studenten zelf, die toen nog een gift was. Sinds de afschaffing van de basisbeurs moeten studenten voor hun studiefinanciering echter een lening afsluiten.

Zuur

,,Dat ouders hun kinderbijslag verloren terwijl hun minderjarige kinderen geen beurs meer kregen, is heel lastig uit te leggen”, zegt Nijkerken-De Haan, die in de afgelopen jaren vele mails kreeg van ouders die in de financiële problemen zeiden te zijn gekomen door het verlies van de kinderbijslag. ,,Bovendien is het natuurlijk heel zuur dat ouders moeten inleveren als hun 16- of 17-jarige een centje bijverdient.” Zij spreekt van een ‘heel naar ding’.

Vader Herman Dekker uit Harderwijk schreef eerder dit jaar een brief naar alle politieke partijen omdat hij voor zijn 17-jarige zoon, vwo-scholier Jurian, wél kinderbijslag ontvangt en voor diens tweelingbroer, hbo-student Jarno, niet. Voor hem komt de maatregel die de coalitie voorstelt echter een jaar te laat

Volgens het VVD-Kamerlid was het lastig om het bedrag van 54 miljoen te vinden. ,,Dat tover je niet zomaar even ergens vandaan. Daarom heeft het ook even geduurd voor we een oplossing hebben gevonden die structureel ofwel niet eenmalig is.” Ouders die de kinderbijslag voor hun studerende kinderen de afgelopen jaren zijn misgelopen, worden overigens niet gecompenseerd.

Straf

De vier regeringspartijen vinden het te billijken dat alle ouders meebetalen aan de maatregel. ,,We willen dat ook kinderen onder de 18 kunnen studeren, daarom is het belangrijk dat we hun ouders er niet langer financieel op achteruit laten gaan. Dat voelde als een onrechtvaardige straf op jong studeren”, aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.