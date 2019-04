Coalitiepartij CU wil einde aan uitzetten jezidi's

Regeringspartij ChristenUnie wil dat er een einde komt aan het terugsturen van Yezidi's naar Irak. ,,Als vluchtelingenorganisaties zeggen dat het te onveilig is en er geen vestigingsalternatief is, moet Nederland het niet doen”, aldus Joël Voordewind.

Ook de PvdA en GroenLinks willen opheldering van het kabinet, aldus de NOS.

Dagblad Trouw meldde vanmorgen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Yezidi’s - een kleine ethnische minderheid met een eigen geloof - terugstuurt naar tentenkampen in de Koerdische Autonome Regio (KAR) in het noorden van Irak. Ze vluchtten daar naartoe toen hun woongebied werd veroverd door terreurgroep Islamitische Staat.

De krant baseerde zich op informatie van verschillende asieladvocaten met Yezidi-cliënten. Bij alle bij de advocaten bekende vluchtelingen gaat het om minderjarigen met familie in een kamp. Volgens de asieladvocaten is het nieuw dat yezidi’s die in Nederland asiel aanvragen terug moeten naar het vluchtelingenkamp waar ze vandaan komen.

Onverantwoord

Ook Vluchtelingenwerk Nederland heeft volgens de krant het idee dat er sprake is van nieuw beleid. De mensenrechtenorganisatie vindt het niet verantwoord mensen terug te sturen naar de KAR, omdat niet duidelijk is of ze nog worden toegelaten tot het gebied en omdat de Koerden het aantal vluchtelingen in de regio niet meer aankunnen.

Vluchtelingenorganisatie UNHCR liet in de krant weten het niet verantwoord te vinden om de Yezidi’s terug te sturen. Stichting Vluchteling reageerde ontzet op het nieuws.

Seksslaven