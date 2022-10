Coalitiepartij VVD botst met Weerwind, D66 hekelt ‘ranzige’ tweet van Kamerlid

Recent ontstond beroering omdat zevenvoudig moordenaar Frenky P. zijn eerste stappen naar resocialisatie mag zetten, net als tweevoudig moordenaar Appie A. Volgens Weerwind past dat bij een ‘geciviliseerd land’, al zijn aan vrijlating strenge voorwaarden verbonden. Als nabestaanden bezwaar maken, is dat ‘een mening’ die moet worden meegewogen, zei Weerwind.

Sinds 2016 is levenslang niet meer letterlijk levenslang. Een speciaal college beoordeelt sindsdien vrijlatingsverzoeken en legt een advies neer bij de minister. Weerwind wil dit voortaan overlaten aan de rechter.

Maar coalitiepartij VVD hekelt de stellingname van Weerwind. ‘Deze minister zal niet rusten voordat alle criminelen D66 stemmen’, twitterde VVD-Kamerlid Ulysse Ellian vanmorgen. ‘Nee we gaan hier niet aan wennen. We moeten de positie van slachtoffers en nabestaanden centraal stellen want die hebben écht levenslang.’

Later op de ochtend nam Ellian zijn woorden - per Twitter verzonden- terug. ,,Vanochtend was ik zo nijdig toen ik het interview met de minister las, dat ik een emotionele tweet stuurde met een hard verwijt aan de minister. Ik neem die woorden terug en zal het debat verder op de inhoud voeren.”

Toch zei Weerwind dat het bericht hem verkeerd is gevallen: ,,Ik vond het bericht stuitend, het deed pijn. Ik had verwacht dat we de juiste toon zouden kunnen vinden. Punt.”

Hij bood daarna aan een kop koffie te gaan drinken samen.

Ellian voegde nog toe in het debat: ,,Ik begrijp niet waarom de minister zegt dat het een méning is dat nabestaanden levenslang hebben. Dat is gewoon een feit. Hun geliefden zijn er niet meer. En waarom zouden wíj er aan moeten wennen dat dit soort figuren vrijkomen. We moeten een zinnige discussie vormen over welke voorwaarden we stellen aan vrijlating, maar het beeld dat nu geschetst wordt…ik snap niet waarom dit nodig is.”

Ellian vreest dat het een ‘uitgangspunt’ wordt dat levenslang standaard ‘25 jaar cel wordt’.

De VVD’er kreeg ook kritiek op zijn tweet, onder meer van D66'er Joost Sneller: ,,Want de minister schetst ook gewoon het beleid van dit kabinet.” Sneller noemde de tweet van Ellian ‘ranzig’. ,,En dan moet u maar zeggen dat u de minister niet vertrouwt.” Hij zei dat Ellian met een motie van wantrouwen moet komen, of zijn tweet terugnemen. Ellian: ,,Mijn tweet was stevig. Maar ik wil weten hoe de minister tot zijn woorden is gekomen.”

Ellian stelde voor ook ‘een kop koffie’ te drinken met Sneller ‘om de lucht te klaren’. Sneller: ,,Dat is een prima idee.”

Ook bij het CDA zijn de woorden van Weerwind ‘niet helemaal in het juiste keelgat geschoten’, zei Raymond Knops tijdens een debat over de kwestie. ,,Ik kreeg even de indruk dat de minister de D66-slogan ‘Laat iedereen vrij maar niemand vallen’, iets te letterlijk heeft genomen. Ik snap dat er perspectief moet zijn voor levenslanggestraften, dat is nu een feit. Maar ik heb wel met gefronste wenkbrauwen naar het interview gekeken. Het best bijzonder dat mensen zouden moeten wennen dat criminelen op straat zouden moeten kunnen komen. Het belang van de nabestaanden is heel belangrijk bij het beoordelen van vrijlatingsverzoeken.”

Weerwind herhaalde dat hij regeringsbeleid uitvoert. ,,En ik zal nog eens herhalen dat een verzoek om vrijlating geen garanties biedt. Als vrijlating om welke reden dan ook te vroeg komt, dan wordt de detentie voortgezet.”

Hij zei dat Nederland wel moet voldoen aan Europese verdragen en dus perspectief moet bieden aan levenslanggestraften.

