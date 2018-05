Coalitiepartijen: vliegtuigwrakken oorlog op kosten van Rijk bergen

Die drempel willen CDA en ChristenUnie, met steun van de VVD, nu weghalen. Als het aan de drie regeringspartijen ligt, wordt het toestel van Dutton’s oom binnenkort geborgen – op kosten van het Rijk – net als 30 tot 35 andere vliegtuigwrakken met vermiste soldaten. Het is maar een deel van de zo’n 6000 vliegtuigen die in de luchtoorlog boven Nederland is neergestort. Alle wrakken bergen is onmogelijk. In sommige gevallen is berging lastig – als er bijvoorbeeld een hele woonwijk overheen is gebouwd of een bommenwerper bij de crash is geëxplodeerd.



Maar de Studiegroep Luchtoorlog, die alle wrakken in kaart heeft gebracht, stelt dat berging in deze ongeveer dertig gevallen ook mogelijk is én dat er een grote kans is dat stoffelijke resten gevonden kunnen worden. ,,De vliegtuigwrakken liggen bij wijze van spreken bij boer Jansen achterin de wei”, stelt Ivo de Jong, voorzitter van de studiegroep die uit 300 vrijwilligers bestaat.



Nu gebeurt berging vooral op verzoek van nabestaanden of als er een gevaar is voor de veiligheid door onontplofte bommen. Gemeenten moeten toestemming geven voor een berging, die vervolgens uitgevoerd door de vliegtuigbergdienst van de luchtmacht en enkele tonnen tot een miljoen per wrak kost. Daarvan neemt de overheid 70 procent voor zijn rekening. De overige kosten – 30 procent – komen voor rekening van de gemeente. ,,Dat is – vooral voor een kleine gemeente – veel geld”, zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen. ,,Zij zullen dat niet snel toegeven, maar het kan een reden zijn om zo’n verzoek af te wijzen.”



Dat zou niet zo moeten zijn, vindt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf, die samen met het CDA het initiatief nam voor het Nationaal Bergingsprogramma. Dat hoeft volgens de drie regeringspartijen geen extra geld te kosten, zolang de berging van de toestellen over een periode van 10 jaar wordt uitgesmeerd. ,,Defensie heeft ook maar een capaciteit om drie tot vijf toestellen per jaar te bergen”, stelt Van der Molen. Van der Graaf noemt het ‘een erezaak’. ,,Deze piloten zijn gesneuveld voor onze vrijheid. We hebben de kans om ze te identificeren, te herbegraven en hen zo de laatste eer te bewijzen.”