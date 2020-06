Commissie Remkes: leg strenge stikstofafspraken ook in de wet vast

,,Hoewel het kabinet de aanpak van de stikstofcrisis volgens het Adviescollege absoluut serieus neemt, is de reductie van de stikstofuitstoot van 26 procent in 2030 die minister Schouten (Landbouw) voorstelt te laag,” stelt Remkes. Daarnaast zijn de plannen veel te vrijblijvend. ,,Die vrijblijvendheid moet eraf,” stelt voorzitter Johan Remkes.

Rechter

Volgens het Adviescollege blijven de belangrijkste problemen onopgelost. Ook ziet Remkes nog steeds overeenkomsten tussen de nieuwe kabinetsplannen en de gewraakte PAS. ,,Het kabinet blijft ruimte zoeken in de huidige regelgeving om zo spoedig mogelijk toestemming [voor meer uitstoot] te verlenen.” Vraag blijft of de nieuwe plannen juridisch wel houdbaar zijn. Onder meer Greenpeace kondigde gisteren al aan om naar de rechter te stappen.

Het Adviescollege stelt daarom voor stikstofuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van vorig jaar. Dat moet gebeuren met strenge, meetbare doelen. ,,Het Rijk dient deze reductiedoelstelling te vertalen naar opgaven per provincie, afhankelijk wat per provincie in de Natura2000 gebieden nodig is”, schrijft het Adviescollege. Iedere provincie vertaalt het doel naar maatregelen. ,,In sommige provincies zal meer nodig zijn en in andere minder.”