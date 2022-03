Commissie wil nieuwe regels rond export kunst, meer geld voor behoud in Nederland

Commissievoorzitter Sybrand Buma heeft vanochtend zijn advies overhandigd aan de staatssecretaris van Cultuur, Gunay Uslu. Buma: ,,Ik weet niet wat de staatssecretaris met het advies gaat doen, maar het is een ondeelbaar pakket. Als je zegt, ik verander het systeem met de vergunningsplicht en dat is vervolgens een tandeloze tijger omdat er geen aankoopbudget is, dan moet je eerlijk zijn en het systeem niet veranderen.’’



Op de achterbank van zijn dienstauto legt Leeuwardens burgemeester Sybrand Buma in een Zoomgesprek door het Friese landschap uit dat het Nederlandse systeem op zich niet slecht is. ,,Wat wij nu doen is de waarborg vergroten voor een systeem dat op zichzelf voor 90 procent werkt, maar niet voor de volle 100 procent.’’

Topkunst mag niet verdwijnen

Aanleiding voor verbetering van de bescherming van het Nederlandse kunstbezit is de omstreden verkoop van een tekening van Rubens, drie jaar geleden door prinses Christina. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold stelde vast dat de Nederlandse regels voor verkoop van kunst rammelen.

Buma beoogt met zijn commissie de mist rond onduidelijke regels op te lossen. ,,Onze commissie denkt dat je een systeem kan bouwen waarbij het mogelijk is te wegen: wat is nou zulke topkunst, dat die echt niet mag verdwijnen, en wat is kunst die op de markt verkocht kan worden.’’

Hij wil niet gezegd hebben dat het slecht gesteld is in Nederland. ,,Erfgoedbeleid in Nederland is op orde, maar we hebben een aantal gaten gezien en die moeten we echt gaan dichten.’’

Nu geen belemmering voor verkopende particulier

Nu is het zo dat als een particulier denkt: ik ga ergens in Europa een schilderij verkopen, dan is er geen enkele belemmering, met uitzondering van een lijst van 161 werken en verzamelingen. Dat verandert als het kabinet het advies van de commissie overneemt. Buma: ,,Straks moet je een uitvoervergunning aanvragen binnen Europa. Nu kan je nog zeggen: ik breng het naar Parijs naar de veiling en het is weg. Het gebeurt zelden, maar het kan.’’

Andere risico’s die Buma ziet zijn gemeenten of musea die financiële problemen hebben en ergens een waardevol doek hebben hangen. Die kunnen in de verleiding raken het doek te verkopen. Als voorbeeld noemt Buma Museum Gouda waar een renovatie moest worden betaald.

‘Kunnen we niet wat verkopen?’

,,Museum Gouda verkocht een schilderij van Marlene Dumas om de begroting rond te krijgen. Je hebt weleens discussies in gemeenteraden: kunnen we niet wat verkopen? Eigenlijk zijn dat onvergelijkbare grootheden: kunst is voor altijd en niet om je begroting te dekken.’’

Buma acht het denkbaar dat lang niet alles wordt gezien wat wordt verkocht. Echte topkunst is wereldwijd bekend, maar daaronder bevindt zich een groot waardevol segment dat niet is geregistreerd. ,,Heel veel kunst is bij particulieren, die zijn niet verplicht hun kunst te registreren. Dat is ook de reden waarom een vergunningstelsel wel wezenlijk is.’’ De Commissie Collectie Nederland heeft dat systeem deels afgekeken van de Britten. Maar bij welk bedrag moet een verkoper gaan melden dat hij plannen heeft?

Onvervangbaar en onmisbaar

,,Er is nog geen gelijke financiële norm binnen Europa, dat moeten we wel gaan doen. Je praat over tonnen, je praat over grote schilderijen. Je wilt ook niet een enorme bureaucratie krijgen met lange wachttijden waar je uiteindelijk te horen krijgt: voer maar uit. Het gaat om die specifieke werken die uniek zijn en waarvan we zeggen: dat is eigenlijk op dit moment niet goed geregeld.’’

Rest de vraag: wanneer mag een kunstwerk de grens over en wanneer niet? ,,Voor die vraag heb je de criteria onvervangbaar en onmisbaar. Alle landen hebben systemen met een commissie die daar op toetsen. Is dit kunstwerk voldoende voorzien in onze musea? Of is het zo uniek en onvervangbaar dat we het moeten houden?’’