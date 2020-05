Het beschikbare geld komt voor het grootste deel ten goede aan kleine vuurwerkondernemers, aldus de bewindsvrouw. Deze groep wordt het meest getroffen door het komende verbod. Regeringspartij VVD had voor een tegemoetkoming gepleit, via een aangenomen politieke motie waarmee in totaal 3 miljoen euro is vrijgemaakt.

De kleine ondernemers hebben, in tegenstelling tot grote importeurs, geen ervaring of een (buitenlands) netwerk om vuurwerk aan anderen dan particulieren te verkopen en blijven zitten met restvoorraden.

Subsidieregeling

Als er dan nog geld over is, wordt ook van grotere restvoorraden (een deel van) de inkoopwaarde vergoed. Zo krijgt de subsidie voor kleine ondernemers voorrang.

Verder krijgen importeurs en grote ondernemers meer tijd dan tot 1 december 2020 om voorraden knalvuurwerk en vuurpijlen in Nederland op te slaan, tot de doorverkoop aan het buitenland. Bedrijven hebben straks, vanaf het moment dat de ban bekend werd, in totaal bijna twee jaar gehad om de voorraad door te verkopen.

Mooi gebaar

Kamerlid Erik Ziengs (VVD) is tevreden: ,,Dit is waar we elke keer op gehamerd hebben. Vooral kleine ondernemers zijn hiermee een eind op weg geholpen. Het is een mooi gebaar geworden richting de branche.”



De branche zelf heeft volgens de staatssecretaris benadrukt dat de schade van het verbieden van meerdere vuurwerkartikelen veel groter is dan de beschikbare 3 miljoen euro. ,,De ondernemers behouden zich het recht voor om aanvullende schadeclaims in te dienen.”