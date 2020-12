‘Conclusies overleg Catshuis: geen versoepelingen richting kerst door hoge besmettingscijfers'

‘Kabinet wilde Black Friday niet verbieden’, ondanks dringend verzoek van onder andere Brabantse burgemees­ters

29 november De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om de koopgekte rondom Black Friday in de steden aan banden te leggen, bijvoorbeeld via een verbod. Dat heeft het kabinet geweigerd, aldus de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. ,,Ze vonden dat optreden een zaak was van de burgemeesters." De Brabantse burgemeesters Jack Mikkers van Den Bosch, John Jorritsma van Eindhoven en Theo Weterings van Tilburg maken onderdeel uit van het Veiligheidsberaad.