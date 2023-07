Corona-enquête houdt nu al 18 ambtenaren fulltime bezig, maar straks is het allemaal voor niks

7 vragen Hoe groene wet van Frans Timmermans Europa verdeelt: 'Niet alleen jammer voor de bloemen en de bijtjes'

Het gaat over het redden van bloemen, bijen en goede grond, maar de discussie over de Europese wet voor natuurherstel is zo vergiftigd dat er bijna geen redden meer aan is. Tegenstanders zijn bang te bezwijken onder de ‘Brusselse regels’, terwijl voorstanders blijven wijzen op de noodzaak iets te doen. Wat is er precies aan de hand rond Frans Timmermans’ laatste grote groene wet? Zeven vragen over de Europese wet over natuurherstel worden beantwoordt.