Corona gaat niet meer weg, dus ‘we kunnen niet alleen naar de medische gevolgen blijven kijken’

Het kabinet zegt een risico te nemen met de jongste versoepeling van de coronamaatregelen. ,,Maar nog langer met veel beperkende maatregelen leven beschadigt onze gezondheid en onze samenleving”, zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Woorden die in goede aarde vielen bij Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Want te lang zijn niet alle belangen die spelen in de maatschappij meegewogen in het coronabeleid, vindt ze.