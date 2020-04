Corona in de bajes: geen seks, wel veel Skype

Als gevangen zitten al geen lockdown inhield, dan wel in tijden van corona. Ook tbs-klinieken en bajesen blijven tot 28 april aan coronamaatregelen onderworpen. Dat zet het ‘normale gevangenisleven’ behoorlijk op z’n kop.

Zo is al het bezoek ‘opgeschort’. Ook het bezoek van geliefden – evenals dat van partners in speciale kamers waar de liefde bedreven kan worden – ligt helemaal stil. Voorlopig moet telefonisch contact en veel videobellen via Skype soelaas bieden. Daartoe krijgen gedetineerden ‘ruimere mogelijkheden’, schrijft minister Dekker aan de Tweede Kamer.

Minderjarige gedetineerden mochten tot deze week nog hun ouders ontvangen, maar ook dat bleek in de praktijk te lastig. Door de smalle gangen van en naar de bezoekruimtes, was het simpelweg niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. ,,Dat leverde onwenselijke situaties op.’’

Bovendien, redeneerde de minister eerder, was er in de jeugdinrichtingen nog geen coronageval geconstateerd. Zijn gedachte nu: laten we dat zo houden.

Want er zijn al wel besmettingen in enkele instellingen. Zo bleek één gedetineerde in de Rotterdamse Schie het coronavirus te hebben opgelopen, net als drie tbs-patiënten in twee klinieken in Venray en Almere. Het gaat in totaal dus om vier besmettingen op een aantal van 10.368 gedetineerden in het gevangeniswezen.

Zij krijgen – net als bajesklanten bij wie wordt vermoed dat ze besmet zijn – een eigen cel. Zo’n 34 gedetineerden zijn de afgelopen weken naar zo’n eenpersoonscel gebracht, al bleek dat in het merendeel van de gevallen dus vals alarm.

Meerpersoonscel

Bijkomend voordeel is momenteel dat er nauwelijks ‘instroom’ is en er dus genoeg cellen beschikbaar zijn. De criminaliteit daalt immers momenteel én rechtbanken zijn goeddeels gesloten, waardoor er weinig nieuwe veroordeelden in gevangenissen belanden. Het aantal gedetineerden dat op ‘meerpersoonscellen’ zat, daalde van 30 procent naar 16,5 procent.

Hoewel er aanvankelijk veel onrust onder gedetineerden was, zegt Dekker dat er zich ‘geen noemenswaardige incidenten’ hebben voorgedaan. Om rust te behouden gaat het luchten op de binnenplaatsen, net als de dagprogramma’s waar gewerkt kan worden ‘zoveel mogelijk door’.

Daar hoort ondertussen ook de productie van mondkapjes bij. In vijf inrichtingen produceren bajesklanten er 50.000 kapjes per week. Overigens gaat dat niet om kapjes die in de zorg of ziekenhuizen worden gebruikt, maar wel die op straat kunnen worden gedragen.