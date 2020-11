Coronaminister De Jonge: We zijn over de piek heen

,,Wat we voor de korte termijn moeten doen is zorgen dat we het virus er samen onder krijgen. Maar even; we zijn echt over die piek heen", aldus De Jonge in antwoord op de kijkersvraag of het kabinet wat perspectief kan bieden in deze crisis.

,,We hebben de bocht met elkaar genomen, we hebben de daling ingezet. Dit moeten we gewoon even met z‘n allen vasthouden", aldus de minister. ,,Hoe beter we dat doen, hoe meer er ook weer mogelijk is."

‘Vaccin allerbeste troef’

Voor de langere termijn is volgens De Jonge het vaccin ‘onze allerbeste troef’. ,,Maar dat is er niet gelijk en als het komt, dan wordt het in partjes geleverd. Dus dan zal het maanden duren voordat we heel Nederland hebben gevaccineerd.”



Het tweede perspectief: innovatieve behandelingen van de ziekte. De Jonge: ,,Daar zetten we volop op in en maken we heel veel geld aan op. En terecht, want dat zou ons ook kunnen helpen.” Verder kan testen een belangrijke bijdrage leveren.



De minister zei ook nog iets over het oproer dat gisteren ontstond naar aanleiding van zijn uitspraak dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie. De Jonge benadrukte vandaag nogmaals dat er geen vaccinatieplicht komt en dat er geen sprake zal zijn van voordeeltjes voor mensen die de prik hebben gehad.

