‘Crisismagneet’ Vijlbrief trekt zich het leed van gedupeerden erg aan: ‘Het gaat door merg en been’

,,Het lijkt wel of crises mij achtervolgen", zegt Vijlbrief, vanuit zijn werkkamer in Den Haag, met een knipoog. Als topambtenaar in Brussel was hij de rechterhand van Jeroen Dijsselbloem, met één doel: de eurocrisis bestrijden. Later moest hij zich als staatssecretaris van Financiën gaan buigen over Belastingdienst en het handelen van die dienst rondom de toeslagenaffaire. En in Rutte-IV, zondag een half jaar oud, is hij staatssecretaris van Mijnbouw, met als belangrijkste klus: het Groninger gasdossier en de tegemoetkoming van schade van inwoners en het versterken van gebouwen.