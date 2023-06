CU-leider Bikker: ‘Opzeggen vluchtelingenverdrag is enkel stoer plan’

Partijen die het VN-vluchtelingenverdrag willen opzeggen of vinden dat asielzoekers hun aanvraag in Rwanda moeten afwachten, ontkennen volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker de realiteit. ,,Ik kan ook wel achter een gordijn gaan staan en net doen alsof er geen vluchtelingen zijn, maar die vluchtelingen zijn er helaas.”

Deze week pleitte oud-VVD-minister Henk Kamp op NPO Radio 1 ervoor om ‘desnoods’ het vluchtelingenverdrag en het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) op te zeggen. ,,Die verdragen mogen het oplossen van een hele reële problematiek die bedreigend is voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving niet in de weg staan”, aldus Kamp.

Bikker hekelde na afloop van haar eerste congresspeech als partijleider dergelijke ‘stoere plannetjes’. ,,Dat haalt niets uit op de korte termijn.”

Volgens Bikker moet ‘de focus op de lange termijn liggen’. ,,Laten we daarmee aan de slag gaan", zei ze tijdens haar speech in Gebouw 055 in Apeldoorn, de stad waar deze zaterdag ook de VVD en de SP congresseren. ,,Wees eerlijk over wat helpt, ga het gesprek aan in Europa.” Ook wil zij dat er meer wordt geïnvesteerd in opvangorganisatie COA en immigratiedienst IND.

Tentje

In de tussentijd vindt Bikker het ‘ondenkbaar’ dat er, net als vorig jaar, mensen buiten slapen in Ter Apel. ,,Met nog niet eens een tentje. Dat raakt me in het hart, in óns rijke land.” Ze moedigde ChristenUnie-wethouders aan om lokaal wel voor opvang te zorgen. ,,Als er plaats is in de herberg, zullen we ook plaats maken.”

Voor Bikker is migratie geen ‘technisch vraagstuk’ over instroomcijfers, ,,Het begint ermee: we zijn allemaal gemaakt door dezelfde schepper. We zullen voor je zorgen, dat moet de kern zijn.”

Deze week zei de ChristenUnie-leider in een interview met deze site dat ‘iedere migrant wel een mens is’. En dat ze aan de VVD vroeg dat ook te zien. Daar werd door de liberalen geërgerd op gereageerd. ,,Dat weet de VVD”, zei premier en VVD-leider Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Migratie als splijtzwam

De ergernis is exemplarisch. Migratie is een splijtzwam in het kabinet, dat al maanden overlegt over een pakket maatregelen waarmee het ‘grip’ wil krijgen op de instroom van arbeidsmigranten en asielzoekers. Die gesprekken verlopen moeizaam. Bikker spreekt over ‘een moerassige tijd, een beetje ingewikkeld.”

Maar die gesprekken zijn, vindt ze, wel nodig. ,,We zijn dat de komende jaren veel mensen op de vlucht zullen zijn. Je kunt het niet allemaal over je heen laten komen. Nieuw beleid moet wat de ChristenUnie betreft wel ‘uitvoerbaar en juridisch houdbaar’ zijn. Eerder werd de omstreden nareizigersregeling door de rechter van tafel geveegd.

