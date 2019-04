CU-leider Segers hekelt voorstel Dijkhoff om vrijheid onderwijs aan te pakken

Analyse Strijd tussen Baudet en Otten om koers in partijtop, kan Forum flink beschadi­gen

20 april Met forse kritiek op Thierry Baudet, veroorzaakt mede-oprichter van Forum voor Democratie Henk Otten voor het eerst flinke deining in de top van de partij. Dat veroorzaakt ook interne spanning, want Baudet is het uithangbord van de partij, maar Otten de grote organisator.