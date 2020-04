D66: Coronahandhaver moet ook modern huishouden erkennen

Zo weten studenten niet meer waar ze aan toe zijn, vindt D66. Daarom wil de partij de definitie van een huishouden gaan aanpassen ‘aan wat de dagelijkse realiteit is’.



D66-Kamerlid Jan Paternotte: ,,Niemand wil studenten verplichten om twee maanden lang kluizenaar te spelen op hun studentenkamer van 15 vierkante meter. Of boetes uitdelen als mensen elkaar per ongeluk tegenkomen bij de wc. Dus luidt onze oproep aan handhavende instanties: houd rekening met de praktijk en zorg ook voor meer duidelijkheid.”



D66 benadrukt wel dat de veiligheid van mensen nooit in het geding mag komen. Minister Van Engelshoven (Onderwijs) zei toevallig vandaag in een debat hierover: ,,Samenwonende studenten kunnen geen boete krijgen als ze in de private ruimte bij elkaar zitten.” In de publieke ruimte kan dat wel.