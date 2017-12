D66: Draai subsidiekraan naar ‘vol’ Amsterdam dicht

Paternotte wil dat het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) onmiddellijk stopt met campagnes waarin Amsterdam een prominente rol speelt. ,,Het is gek dat dit nog steeds gebeurt, want de gemeente heeft een hotelstop afgekondigd en heeft de groei van AirBNB’s ingetoomd”, zegt Paternotte. ,,Die campagnes druisen regelrecht in tegen het lokale beleid.”



Het NBTC, dat de taak heeft om Nederland als bestemming op de kaart te zetten, krijgt jaarlijks 8,7 miljoen euro subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Paternotte zal morgen tijdens de begrotingsbehandeling aan staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vragen om de organisatie de wacht aan te zeggen. ,,De NBTC zegt zelf dat ze al inzetten op spreiding van toeristen over Nederland, maar de nadruk ligt nog steeds heel erg op Amsterdam. Dat zie je alleen al op hun website, waar twee op de drie foto’s uit Amsterdam afkomstig zijn”, meent hij. Welk deel van de rijkssubsidie doorsijpelt naar de hoofdstad is volgens Paternotte niet direct te ontcijferen.