D66 en CU: laat gemeenten vuurwerk verbieden

De Tweede Kamer debatteert morgen over het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid opstelde over de jaarwisseling. De OVV adviseerde een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren, maar het kabinet liet eerder deze maand weten dat advies niet over te nemen.



De twee regeringspartijen willen daarom nu gemeenten het laatste woord geven. ,,Iedere gemeente heeft te maken met andere problemen rondom de jaarwisseling'', aldus Kamerlid Monica den Boer. ,,Met deze keuzevrijheid kan gemeente A een algeheel vuurwerkverbod afroepen en gemeente B enkel vuurwerkvrije zones inrichten.''



De ChristenUnie was als enige coalitiepartner wel voor een landelijk verbod. Kamerlid Carla Dik-Faber benadrukt dat 'op dit moment de helft van de slachtoffers omstander is' en wil daarom gemeenten de ruimte geven.