D66'ers kritisch over hoe Kaag affaire-Van Drimmelen heeft afgehandeld

De persconferentie van donderdag over het achtergehouden gedeelte van het rapport in de affaire rond de inmiddels opgestapte D66-prominent Frans van Drimmelen wordt verplichte lesstof op opleidingen voor communicatiestrategen. Het werd de pijnlijkste persconferentie uit de recente parlementaire geschiedenis.



Politiek leider Sigrid Kaag bood weliswaar haar excuses aan - ‘het spijt mij ten diepste’ - maar er waren ook sneren naar de media. Dat moet ze niet meer doen, zeggen D66'ers. ,,Ze was kritisch op bepaalde media die iets te happig zijn op een rel’’, concludeert oud-Kamerlid Boris van der Ham. ,,Ik kan me best voorstellen dat je zoiets denkt, alleen op dat moment moet je je concentreren op wat je zelf beter kunt doen.’’