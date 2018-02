D66-icoon Terlouw haalt uit naar eigen partij

Oud-staats­se­cre­ta­ris Gerard Wallis de Vries overleden

22:05 Oud-staatssecretaris en voormalig AVRO-voorzitter, Gerard Wallis de Vries, is begin deze maand op 81-jarige leeftijd overleden. Hij overleed al op 8 februari thuis in Den Haag. De voormalige VVD-politicus is inmiddels in besloten kring gecremeerd, zo heeft zijn familie vandaag laten weten.