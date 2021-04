D66-leider Kaag ziet ‘patroon van vergeetachtigheid’ bij Rutte

Kaag brengt in herinnering dat Rutte vorige week namens hen beiden liet weten dat tijdens de eerste verkennende gesprekken over een nieuwe coalitie niet was gesproken over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Vandaag bleek dat Rutte dat wél had gedaan. ,,Hier scheiden onze wegen”, aldus Kaag, die gisteren ook al zei dat zij Rutte nooit meer namens haar wil laten spreken.

Het verweer van Rutte dat hij niet gelogen heeft maar zich zijn gesprek met de verkenners niet goed had herinnerd, maakt op Kaag weinig indruk. ,,Geschaad vertrouwen is niet iets wat u met één opmerking kunt wegnemen”, houdt zij de demissionaire minister-president voor. ,,Er is zware schade opgelopen. Is het nog mogelijk dat te herstellen, dat is de crux van dit debat, en dat is niet en ja of nee of ‘ik lieg niet’.”



Kaag roept Rutte op zijn eigen rol veel serieuzer te nemen.