D66 onderzoekt meldingen over seksuele toespelingen door Kamerlid Sidney Smeets

Hij zou ze hebben gecomplimenteerd met hun uiterlijk en seksuele toespelingen hebben gemaakt. Op schermafbeeldingen die via Twitter worden gedeeld, staat dat Smeets tegen een jongen zei dat hij hem ‘serieus’ wilde ‘nemen’. Ook reageerde hij op een jongen die een foto stuurde met de tekst ‘teveel kleren’.



,,Op woensdag 31 maart is er bij de partijtop een bericht binnengekomen’’, zegt partijvoorzitter Spierings in een verklaring. ,,Dit betrof een bericht over mogelijk ongewenst gedrag van Sidney Smeets in de periode voor zijn kandidatuur als Kamerlid. De melder had dit niet zelf ervaren, maar zei namens anderen te spreken. Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets. Gisteren zijn ook via sociale media een aantal berichten over Smeets gedeeld. Die zijn voor de partij aanleiding geweest opnieuw het gesprek met hem aan te gaan.’’



In een verklaring zegt partijleider Kaag de berichten over Smeets ‘zeer serieus’ te nemen. ,,Als de bevindingen van het interne onderzoeksteam daar aanleiding toe geven, zullen we onmiddellijk vervolgstappen zetten.’’