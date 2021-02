D66-prominent vrijgepleit van seksuele intimidatie, maar wel meer klachten binnen partij

Politie

Wel zijn in het verleden ‘gesprekken met de politie’ geweest, óók met de beschuldigde partijprominent die tot een paar jaar geleden hoofd van de commissie was die kandidaten zocht voor de D66-kieslijsten. Maar er volgde geen aangifte. Waar de gesprekken precies over gingen, is niet duidelijk. Het landelijk bestuur van D66 wist ervan: bij het bestuur was geklaagd over de afhandeling van de kwestie.

‘Joviale sfeer’

Negen D66’ers hebben zich gemeld met verhalen over misstanden en machtsmisbruik. Vijf van die melders waren ten tijde van het voorval jonger dan 25 jaar. Zij ontvingen onder meer ongewenste Whatsapp-berichtjes van oudere partijgenoten. Ook is er sprake van ‘het maken van ongepaste en seksistische/denigrerende opmerkingen’ tot ‘in één casus het herhaaldelijk vragen om seksueel contact’. Niet alle melders durfden de toespelingen af te wijzen. Eén melder zegt geen carrière binnen D66 te hebben gemaakt om zo te voorkomen de desbetreffende persoon nog een keer tegen te komen. Volgens de onderzoekers ‘ontstaat een beeld dat er binnen D66 sprake is van een informele, joviale en gezellige sfeer. Met name tijdens congressen, borrels, bestuurdersweekenden en andere georganiseerde bijeenkomsten waar onderling zou worden geflirt, waarbij met name bepaalde mannen op (jonge) vrouwen afstappen en waarbij ook (seksuele en/of buitenechtelijke) relaties ontstaan’.

‘Geen structureel onveilige omgeving’

Partijleider Kaag laat in een reactie weten dat ‘iedere melding van ongewenst gedrag of van ongepaste of denigrerende opmerkingen richting vrouwen of mannen er één teveel is’. ,,Het onderzoek heeft wellicht langer geduurd dan we hadden gehoopt, maar grondigheid en zorgvuldigheid zijn hier van het grootste belang. Uit het rapport blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet.’’