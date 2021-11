D66-top gaat toch stuk opstellen over betekenis van ‘nieuw leiderschap’

Partijleider Kaag zei in een speech voor het congres dat leiderschap ‘durven kiezen is, tegen de stroom in’. ,,Het is luisteren naar je diepste overtuiging van wat juist is en daarnaar handelen. Het is je rug rechten als er gure stormen opsteken. Maar bovenal moet leiderschap tastbaar zijn: het is wat we voor mensen achterlaten als we vertrekken.’’ Ook stelde Kaag dat ze niet wil meegaan in de ‘incidenten van de dag’ die volgens haar vaak ‘feitelijk, opgeblazen of fake zijn’.