D66 voert verhit debat over koningshuis en Kaag onderbreekt speech na geroep over vrouwenrechten

UpdateD66-leden hebben na een verhit debat gestemd voor behoud van het koningshuis. De Jonge Democraten, de jongerentak van D66, had opgeroepen de monarchie af te schaffen. Ook oud-partijleider Alexander Pechtold vindt het koningschap ‘niet meer houdbaar’. Het zou volgens hem goed zijn als Willem-Alexander de laatste koning is. De gemoederen liepen hoog op in het debat over het Koningshuis. Tijdens de speech van partijleider Sigrid Kaag onderbreekt zij haar verhaal als er iemand door de zaal begint te roepen.

De D66 leider riep in haar speech op tot het afschaffen van een veto in Europa. ,,Het moet onmogelijk worden voor één land – groot of klein – om de hele Europese Unie lam te leggen’’, zo betoogt de voormalige gezant van de Verenigde Naties Kaag. ,,We moeten zoveel mogelijk af van de veto’s. Als ons dat lukt, dan maken we een einde aan verdeeldheid. Dan is Europa sterker dan één zwakke schakel.’’

Als een vrouw door de speech vaan Kaag heen begint te roepen, nodigt de D66-leider haar uit op het podium. De twee spreken kort. De vrouw betoogt onder meer dat de vrouwenrechten eraan gaan, doordat steeds meer vrouwentoiletten worden opgeheven. In haar woorden: ‘mannen dringen zich binnen in de vrouwentoiletten die verdwijnen’. Kaag hoort het aan, belooft met haar te spreken en zegt dan. ,,Ik ga nou effe lekker door met mijn eigen verhaal. Vind een plek.’’

D66 komt zaterdag bijeen in de RAI in Amsterdam voor hun partijcongres. Het is de eerste keer dat zij elkaar treffen sinds de voor alle regeringspartijen teleurstellend verlopen Provinciale Statenverkiezingen. Daar vond eerder op de dag er ook al een verhit debat plaats over het afschaffen van het koninklijk huis. Oud-partijleider Alexander Pechtold riep recent op om vooral voor een voorstel hiertoe te stemmen. Ook de jongerentak Jonge Democraten spreekt zich ervoor uit. ,,De monarchie is zijn houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd en daarom pleiten wij als Jonge Democraten ervoor om deze zo snel mogelijk af te schaffen.” Met 239 stemmen voor en 290 stemmen tegen, werd gestemd voor behoud van de monarchie.

Kaag verklaart dat ‘voor de monarchie nog altijd voldoende draagvlak is’. Volgens vicepremier Kaag ziet het kabinet ook geen enkele reden om de monarchie af te schaffen. De koningshuismotie maakt veel los onder D66'ers. Tientallen van hen snellen naar de microfoon als de motie in stemming wordt gebracht. ,,Een president is ook geen pretje’’, zegt een tegenstander. Een D66-lid dat aangeeft ‘voor de Verenigde Naties’ heeft ‘mogen werken’, verklaart: ,,Een politicus kan nog zo goed zijn, maar het maakt echt indruk als er iemand van het koningshuis staat.’’ Een ander schetst voor de zaal met D66'ers een doembeeld dat BoerBurgerBeweging-voorvrouw ‘Caroline van der Plas dan hoofd van de natie’ zou kunnen worden. Zij bracht met haar partij BBB de gevestigde partijen, ook D66, een gevoelige nederlaag toe bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

Uit het kamp van de voorstanders klinkt het ondertussen ook fel: ,,We kunnen dit Amalia niet aandoen’’. En: ,,Tien jaar geleden werd het Koningshuis aangevallen door een auto, prinses Amalia wordt bedreigd door de Mocro maffia, stem voor deze motie.’’

‘Ordentelijk eindigen’

Oud-partijleider Alexander Pechtold denkt overigens heel anders over het beëindigen van de monarchie dan Kaag. ,,Waarom laten we de monarchie niet ordentelijk eindigen na Willem-Alexander?”, wierp de oud-minister en voormalig burgemeester eind maart op bij de presentatie van het boek De Achilleshiel van de Koning van AD-verslaggever Jan Hoedeman. Zelfs Amalia zou er volgens Pechtold al ‘met verfrissende nuchterheid’ rekening mee houden dat de Nederlandse monarchie eindig is. Ze zei eerder: ,,Ze mogen het best doen, hoor, dan ga ik ook door met mijn leven.”

Pechtold stelt dat de dalende populariteitscijfers van de koninklijke familie laten zien dat de legitimiteit van het koningshuis afkalft. ,,Vrijwel niemand in ons land gelooft nog dat iemand een baan moet krijgen omdat hij geboren is in een bepaald huishouden. Laat staan dat iemand recht heeft op een baan omdat één van zijn voorouders in 1572 gestreden heeft tegen Spanje”, aldus Pechtold.

Wanneer de monarchie niet direct wordt opgeheven, maar eindigt met de termijn van Willem-Alexander, heeft de Tweede Kamer ‘alle tijd’ om de discussie goed te voeren. ,,De huidige koning zit nog wel enkele decennia op de troon. Dat is het probleem niet”, zegt Pechtold. ,,Het probleem is de politieke wil. Het politieke lef.”

Het boek De Achilleshiel van de Koning gaat over ruim 25 jaar koningshuisverslaggeving van politiek verslaggever Jan Hoedeman. Hij beschrijft hierin hoe Willem-Alexander steeds vaker de grenzen van zijn privédomein opzoekt, en hiermee het koningshuis schaadt. Pechtold nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Toen de partij in 1966 werd opgericht stond er in haar politiek program nog dat de kiezer zelf de staatsvorm moest kunnen bepalen: republiek of monarchie. In de jaren daarna verschoof dat standpunt. D66 is voor het koningshuis, maar vindt wel dat de koning alleen nog een ceremoniële rol zou moeten vervullen en bijvoorbeeld geen wetten meer moet ondertekenen.

In de Tweede Kamer zijn er van de twintig fracties maar drie die in hun verkiezingsprogramma pleiten voor afschaffing van de monarchie en invoering van een republiek met een president aan het hoofd. Dat zijn SP, GroenLinks en Bij1. Samen hebben zij slechts 18 van de 150 zetels. Daarmee is in de Tweede Kamer bij lange na géén meerderheid voor een afschaffing van het koningshuis.

,,Wij vinden het heel jammer dat de motie is verworpen”, zegt voorzitter Kalle Duvekot van de Jonge Democraten. Kaag wijst op de verbindende rol van het koningshuis. ,,In onzekere rijden is verbinding nog belangrijker. Laten we ons daar op richten. Er zijn al genoeg thema’s die ons verdelen.’’

