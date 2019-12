D66 wil lachgasverbod kabinet torpederen

De VVD heeft nog helemaal geen besluit genomen over zulke stappen, benadrukte Kamerlid Sophie Hermans gisteravond telefonisch. De komende tijd moet de koers van de liberalen op dit dossier zich gaan aftekenen.



Beide partijen zien nog heel veel alternatieven voor een landelijk lachgasverbod via de Opiumwet. Hermans: ,,Veel gemeenten kunnen nog stappen zetten via plaatselijke verordeningen, daar zit echt nog ruimte.”



De oplossing voor de problemen met lachgas zit volgens D66 niet in verbieden of criminaliseren, maar in het aanpakken van overlast en het geven van goede voorlichting over de gevolgen van overmatig gebruik. Diertens: ,,D66 kiest liever voor een realistische aanpak.”