D66 wil nu inentingsplicht kinderopvang als vaccinatiegraad onder 90% zakt

De commissie Vermeij, die is ingesteld door staatssecretaris Van Ark, heeft onderzoek gedaan naar vaccineren in verband met kinderopvangcentra en vindt dat de overheid meer regie moet nemen. Wat Raemakers betreft kan het kabinet zich bij zijn voorstel aansluiten, dat er al ligt. Dat werkt het snelst.



,,Het is wat ons betreft al code rood. Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen op kinderopvangcentra. De tijd van alleen voorlichten is voorbij. En zo blijft de overheid aan zet om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Er waren recent uitbraken van mazelen in Den Haag, Leiden en Urk. Laten we als politiek nu actie ondernemen, voor de veiligheid van onze kinderen.”



Onderzoeksinstituut RIVM is op verzoek van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) momenteel aan het uitrekenen wanneer het ‘rode scenario’ zou moeten ingaan, waarbij de vaccinatiegraad teveel is gedaald. Daarover wordt in het najaar meer helder. Maar Raemakers wil daar niet op wachten. Hij hoopt gelijk na de zomer zijn initiatief te kunnen verdedigen in de Tweede Kamer.