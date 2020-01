D66 wil opheldering over geweigerde Annahita op vlucht VS

D66 wil weten of de Amerikaanse immigratiedienst de bevoegdheid heeft om op Nederlands grondgebied al passagiers te weigeren op vluchten naar de Verenigde Staten. De partij stelt Kamervragen nadat de 22-jarige Annahita Mazaheri vorige week niet mee mocht vliegen naar Los Angeles , waar ze met vriendinnen vakantie wilde vieren. Volgens Annahita had de weigering te maken met haar Iraanse achternaam.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma noemt het ‘onwenselijk’ dat Nederlandse staatsburgers enkel en alleen om hun achternaam worden geweigerd en wil opheldering van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Hij wil weten welke bevoegdheden medewerkers van de Amerikaanse immigratiedienst, die in Nederland zijn gestationeerd, hebben. En of zij foto’s mogen maken van paspoorten, zoals bij Annahita is gebeurd.

Reden weigering

Ook wil Sjoerdsma dat Blok bij de Amerikaanse dienst Customs and Border Protection informeert naar deze zaak en vraagt wat de reden was dat Annahita, die in Nederland is geboren en geen Iraans paspoort heeft, niet werd toegelaten aan boord van het toestel. Zelf vermoedt ze dat het te maken heeft met de recente spanningen tussen de VS en Iran.