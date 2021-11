D66 worstelt met Kaags belofte van nieuw leiderschap

Wat bedoelde D66-leider Sigrid Kaag met ‘nieuw leiderschap’, de gevleugelde woorden waarmee zij dit voorjaar verkiezingscampagne voerde? Die vraag stellen meerdere partijleden in aanloop naar het digitale D66-congres dat de komende drie dagen wordt gehouden. ,,Ik zou niet weten wat de invulling van dat nieuwe leiderschap is’’, zegt D66’er Casper Jongeling.



Het Rotterdamse partijlid dient bij het congres vier moties in voor een nieuwe bestuurscultuur. Zo wil Jongeling dat er een einde komt aan innige contacten tussen Kamerleden en ministers, maar ook tussen gemeenteraadsleden en wethouders. ,,We hebben in Nederland alle tegenmacht weggehaald, doordat we alles in coalities doen’’, zegt hij. ,,Kamerleden kijken niet kritisch genoeg naar nieuwe wetgeving. Zo kon ook de toeslagenaffaire ontstaan.’’