Dag na het debat valt Hugo de Jonge nog eens aan: 'We uiten te makkelijk twijfels over iemands integriteit’

De dag na het debat waarin zijn politieke toekomst aan een zijden draadje hing, kiest minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) nog maar eens de aanval. Kamerleden moeten minder snel overal schande van roepen, is kort samengevat zijn betoog tegen verzamelde journalisten voordat hij de wekelijkse ministerraad in gaat.



De Jonges integriteit is deze week te makkelijk in twijfel getrokken, zegt hij. ,,We uiten te makkelijk twijfels over iemands integriteit. Dat is niet de fraaiste kant van de politiek.’’



Zorgen dat kiezers het vertrouwen in de politiek behouden, is volgens hem een taak van kabinet én Tweede Kamer. ,,Ik heb mijn fouten toegegeven, zo moeten we samen bouwen aan herstel van vertrouwen in de politiek.’’ Om te eindigen met: ,,Wat ik moet doen, is huizen bouwen en aan de slag.’’