Dag van de waarheid op het Binnenhof: noodkabinet of nieuwe verkiezingen?

Maanden aan coalitieverkenningen brachten het Binnenhof vandaag op het punt dat nieuwe verkiezingen een reële optie zijn. Nooit eerder hoefde Nederland opnieuw naar de stembus door een voortdurende formatie-impasse, maar inmiddels zijn partijen er nog slechts één halte van verwijderd. Een meerderheidskabinet viel al eerder af, gisteren concludeerde Remkes dat ook een klassiek minderheidskabinet er niet in zit.



D66 voelt nog altijd weinig voor een doorstart van de oude coalitie met ChristenUnie, VVD en CDA willen niet met een links blok van PvdA én GroenLinks. ,,Al met al zijn we weinig opgeschoten”, zegt een betrokkene.



Vanochtend wil Remkes nog één keer in gesprek met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Groep den Haan. Van hen wil hij weten of en hoe ze eventueel willen samenwerken de komende jaren. Hij zal hopen dat dit het moment wordt dat partijen alsnog blokkades opheffen en serieuze concessies doen.

D-day

De start van ‘D-Day’ verliep chaotisch, met politici die de deur zochten en toeristen die een selfie wilden met de hoofdrolspelers. Diverse partijleiders liepen zonder de pers te woord te staan naar binnen bij Remkes, anderen wisten niet waarom ze eigenlijk uitgenodigd waren.

,,Ik ben heel benieuwd waarom ik vandaag hier ben”, zei Liane den Haan voor aanvang. ,,Maar ik ga er constructief in. Met een extraparlementair kabinet kan de oppositie wel meer zeggenschap krijgen, dat past bij de nieuwe bestuurscultuur.” GroenLinks-leider Jesse Klaver zei: ,,Onze inzet is een stabiel meerderheidsbestuur, dat zullen we binnen ook bespreken.”

Vooruitzichten zijn slecht

Maar de vooruitzichten zijn slecht. Achter de schermen houden partijen vast aan voor- en afkeuren, over en weer klinken geklaag en verwijten onder de gordel.

Remkes heeft nog maar weinig laatste troeven achter de hand, de extraparlementaire variant is er één van. In een extraparlementair kabinet zitten bestuurders van diverse partijen als ‘uitvoerders’, niet gebonden aan een regeerakkoord tussen fracties.

Rompkabinet

In theorie zouden dan VVD, D66 en CDA aan het rompkabinet kunnen deelnemen, maar daarnaast kunnen ook ministers benoemd worden van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks. Zonder regeer-verbond maar door de partijkleur wel min of meer verzekerd van voldoende steun in het parlement.

Ook dat is een waagstuk. De verhoudingen op het Binnenhof zijn zo verziekt dat betrokkenen voorspellen dat deze noodoptie ook niet werkt. ,,Zie je het voor je: dan stuurt PvdA straks Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem (oud-PvdA-ministers, red.) om de boel aan te sturen”, zegt een ingewijde. ,,Terwijl die partij in de Tweede Kamer op elk denkbaar onderwerp de steun onder het kabinet uit kan trekken.”

