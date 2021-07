Dansen met Janssen, loze beloftes en een gebroken presentator

SP komt met meldpunt voor wie op zwarte lijst Belasting­dienst stond

2 juli De SP is een meldpunt gestart voor mensen die op ‘zwarte lijsten’ van de Belastingdienst stonden of dat vermoeden. De dienst hanteerde een automatisch systeem om fraude te signaleren, maar veel mensen werden als mogelijk fraudeur bestempeld zonder dat duidelijk was waarom. Ook ouders in de toeslagenaffaire stonden op zwarte lijsten.